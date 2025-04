Igreja Matriz tem intensa programação na Semana Santa em Alegrete

A Igreja Católica de Alegrete reverencia a Semana Santa de forma muito especial em Alegrete. Já na quinta-feira santa, das 8h às 15h, acontece a exposição do santíssimo sacramento no tempo da Igreja. No mesmo dia das 9h às 11h atendimento de confissões e das 9h às 16h atendimento da pastoral da saúde/ Capela Santa Tereza.

No próximo dia 18, a programação da Semana Santa- Dia da Paixão de Cristo segue com as confissões das 9h às11h; acontece, também o Terço Solidário de Maria / Igreja matriz, às 15 será realizada a celebração do Senhor na Matriz, na comunidade Santa Teresa e na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Ainda na sexta-feira santa acontece a procissão luminosa com bençãos de crucifixos.

No próximo sábado dia 19 de abril acontece a vigília Pascal e às 20h a missa na Igreja Matriz.

No domingo de Páscoa a programação começa pela manhã, às 9h com a missa na Matriz, as 10h 15min missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes com matrimônio de Luiz Alberto e Roci com diácono Diego, às 17h celebração da palavra na comunidade Santo Antônio/Santa Casa, às 18h acontecem batizados na Igreja Matriz e depois a missa de Páscoa