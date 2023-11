II Experience Day, um dia voltado para inovação e tecnologia em Alegrete

O ecossistema “Alegrete Uma cidade Inovadora” reuniu projetos com experimentos tecnológicos desenvolvidos pelos atores das quatro hélices, no auditório da Sicredi. O evento 100% gratuito e presencial, reuniu um bom número de pessoas das mais diferentes idades, especialmente crianças e jovens das escolas, que conferiram de perto diversos projetos revolucionários.

Dança Alegre entra em sua reta final com performances impactantes no Centro

Além da entrega de resultados do Circuito startuppampa, também foi entregue a premiação do Desafio Modelo de Negócios e foi realizado painel sobre os ecossistemas de inovação da região com a participação dos Ecossistemas das cidades de Uruguaiana, Santana do Livramento/Riviera-UY, Rosário do Sul, Uruguaiana e Alegrete, que foi representado pela Secretaria Caroline Figueiredo