No penúltimo dia do Dança Alegre Alegrete, duas intervenções urbanas abrem a programação

A artista de Porto Alegre, Graziela Silveira, realiza uma intervenção urbana no centro do município.

Na segunda-feira, 27 de novembro, a intervenção urbana do dia roubou a cena na General Sampaio. Uma artista grávida dançou dentro da vitrine de uma loja comercial, recebendo aplausos de uma plateia que assistia do outro lado da rua.

Selvageria| Menor é violentamente agredida

Logo em seguida, a Igreja Matriz será o cenário para outra apresentação. A bailarina porto-alegrense Carini Pereira apresenta um espetáculo na Igreja Nossa Senhora Imaculada da Conceição Aparecida.

No período da tarde, a programação segue às 14h com a oficina “Arte e Tecnologia”. Diego Mac apresentará NFTs, Blockchains e Web3 como novos instrumentos para o empoderamento criativo e empreendedor de artistas independentes.

Cena de Bugio-preto na grade da ponte, contemplando o rio, suscita reflexões

À noite, no palco principal do Dança Alegrete, no largo do Centro Cultural, o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas faz sua apresentação nesta edição. Para encerrar a penúltima noite, a Cia H, diretamente da capital do RS, apresenta o espetáculo “Memórias Perdidas”.

Fotos: Merlen Alves