Dança Alegre entra em sua reta final com performances impactantes no Centro

A artista de Porto Alegre, Graziela Silveira, realizou uma intervenção urbana no centro do município. Já a bailarina porto-alegrense Karine Pereira apresentou um espetáculo na Igreja Nossa Senhora Imaculada da Conceição Aparecida.

Karine Pereira, de 40 anos, natural de Canoas, atua com arte e educação há mais de vinte anos. Sua pesquisa concentra-se em trabalhos artísticos, colaborando com companhias profissionais de Porto Alegre e Canoas, além de ser vice-presidente do Sindicato dos Artistas. Ela foi convidada por Maria Valesca Van Helden, diretora, coordenadora e curadora do Dança Alegrete, para realizar uma intervenção urbana na cidade. A performance de Karine ocorreu em frente à igreja, explorando a representação da mulher em vários momentos da vida, destacando-a como símbolo materno, matriarcal e angelical.

A apresentação, marcada pela utilização de pernas de pau como elemento cênico, buscou ampliar a presença da personagem no espaço urbano, evitando estereótipos convencionais. Com figurino totalmente preto, Karine procurou representar a diversidade de mulheres no contexto sagrado da igreja. A artista expressou sua satisfação com o convite para participar do Dança Alegrete, um festival que retorna no próximo ano, desejando contribuir com arte e cultura para a sociedade.

O festival continua até amanhã, com apresentações no Centro Cultural. Destacam-se uma oficina gratuita às duas horas da tarde, conduzida por Diego Mac, abordando “Arte e Tecnologia”, com foco em NFTs, Blockchains e Web3 como ferramentas para o empoderamento criativo e empreendedor de artistas independentes. A programação noturna inclui apresentações que encerrarão o evento, proporcionando ao público a oportunidade de prestigiar e valorizar a arte e a cultura local.

Fotos: @alesvierofotografias

Com informações PAT e Alex Stanrlei