III Semana da Arte já tem locais definidos para intervenções

Em reunião nesta quarta-feira (29), no gabinete do prefeito Márcio Amaral, a diretora de Cultura, Andrea Oliveira, informou os pontos onde vão acontecer as intervenções artísticas da III Semana da Arte de Alegrete, que acontece de 24 a 31 de outubro, dentro das comemorações do aniversário da cidade. Os pontos foram escolhidos pelos artistas e o município, através do prefeito Márcio Amaral e do secretário de Infraestrutura Jetter Danzer de Souza, autorizou a execução.

A artista plástica Tina Santos vai desenvolver o projeto “Escritores Alegretenses”, pintando nos bancos da Praça Getúlio Vargas trechos de obras de autores alegretenses.

A equipe do Ateliê Brincando com as Cores, coordenado pela artista plástica Rose Pedroso, vai trabalhar a importância da água e do rio Ibirapuitã. O local escolhido foi o chafariz da Praça Getúlio Vargas que vai ter retratado no seu entorno um aquário em mosaico.

O muro da Estação Ferroviária será o local das intervenções do Casarão das Artes com a continuação da Galeria a Céu Aberto, como já aconteceu em 2019. Além do muro será construído um espaço de lazer com calçada e bancos.

Na zona leste, próximo a ponte Borges de Medeiros, o empresário Tiago Andrighi vai construir uma escultura em ferro retratando “O sol como uma brasa que ainda arde mergulhada no rio Ibirapuitã, trecho do Canto Alegretense.

A arquiteta e artista plástica Bruna Rison terá como cenário o paredão do Museu de Artes (MARA), onde vai retratar a mulher alegretense na obra “Grande Dandara”, uma referência a bailarina Dandara Amorim.

O fotógrafo alegretense Fábio Mariot, da TVE RS, trará ao Centro Cultural, em outubro, a Coletânea de Fotos “Gaúcho”, retratando o homem do campo e suas tradições.

Segundo Andrea, o próximo passo é a definição das parcerias e patrocínios. Este ano a Semana da Arte terá um diferencial, as intervenções começarão na segunda quinzena de março, permitindo aos artistas voluntários maior tempo para execução. Em outubro, serão realizadas atividades culturais alusivas à Semana da Arte e ao aniversário do município.