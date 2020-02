Prepare-se! Nesta segunda, dia 3, inaugura Rei Coxinha, coxinhas no copo, agora em Alegrete

Os apaixonados pela rica gastronomia das grandes metrópoles, a partir desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, estão convidados a conhecer o Rei Coxinha. O novo empreendimento traz uma proposta que une o prazer de comer bem, aliado à qualidade e preços imbatíveis.

Seu apetite, a partir de agora, tem medida e lugar certo. O Rei Coxinha, localizado bem no centro da cidade, oferecerá aos seus clientes um cardápio diversificado, formado por combos, dando destaque às coxinhas no copo, lanches, porção de fritas, refrigerantes, chopp estupidamente gelado, ambiente moderno, atendimento personalizado e a companhia dos amigos para um delicioso happy hour.

Acompanhe:

Para cada projeto existem sonhos e, para que eles possam tornar-se realidade, é preciso idealizadores. O projeto de trazer para Alegrete uma nova opção em gastronomia foi dos proprietários da Clínica Renovi. Natural de Alegrete, Yago Duarte Prates, após ter estudado fora, formou-se em Odontologia. Cirurgião-dentista, especialista em Implantodontia, retornou à sua cidade natal e, juntamente com sua esposa, Cristiane Gonçalves Prates e seu pai João Eudenir Moura Prates, que atuam no segmento de próteses dentárias, inauguraram a Clínica Renovi. Com o passar do tempo e conquistando uma carta expressiva de pacientes, um novo passo foi dado. Yago, junto com seu cunhado Douglas Santos, em maio de 2019, viram os frutos de seus trabalhos indo mais além. Inauguraram uma filial da Clínica na cidade de Manoel Viana, atendendo e conquistando os vizinhos, vianenses. Apesar da pouca idade, Yago e Cristiane sentiram que é possível sonhar, dedicar-se, lutar e conquistar. Ansiosos e com o espírito empreendedor, numa busca contínua pelo novo, acreditam que juntos podem ir muito além, abrir novas portas, somar parceiros e realizar. Então surge a ideia do Rei Coxinha,juntos contam com a experiência da jovem Daniela Duarte Trindade, prima do casal que trabalha no ramo de salgados há cinco anos, apaixonada pelo que faz uniu sua experiência com a proposta. E, a partir desta segunda, dia 3 de fevereiro, estarão apresentando à comunidade, as delícias elaboradas com muito capricho, unindo sabor e qualidade num só lugar.

Rei Coxinha na Rua dos Andradas, 446/ Sala A ao lado das Lojas Colombo

Horário de atendimento:

Segunda e terça-feira: Das 9h às 19 horas.

De Quarta-feira a domingo: Das 9h à meia-noite.

Aline Menezes