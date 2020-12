Iluminação da pista de eventos já está funcionando normalmente

Compartilhe















As luminárias da pista de evento, esta semana, apresentaram problemas e o local ficou às escuras. Houve muitas reclamações, já que pela pista passam centenas de pessoas para fazer exercícios físicos, aos finais de tarde.

O setor responsável pela iluminação pública, na Secretaria de Infraestrutura, coordenado por Luis Gabriel Soares Martins, informa que o problema foi em dois relés que estavam queimados. Na tarde do dia 24, uma equipe da iluminação esteve no local realizando os reparos.

A iluminação da pista de eventos, na Avenida Tiaraju é de led. Quando começa a anoitecer, automaticamente, as lâmpadas se ascendem.

O local atrai muitas pessoas, pois confere segurança até mesmo ao anoitece, não só a quem faz exercícios mas, também a quem se desloca Zona Leste- Centro e Vice versa.

A Avenida Tiarajú, no trecho entre o portão do Parque de Exposição e a rótula do Centro Social Urbano, assim como a pista de eventos, construída entre as duas vias da avenida Tiarajú, recebeu um moderno sistema de iluminação LED. O projeto de iluminação estava orçado em R$ 250 mil, sendo R$ 243 mil de emenda parlamentar do deputado Henrique Fontana/PT, e o restante foi contrapartida do município em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Porém a empresa vencedora da licitação abandonou a obra na metade e deixou o serviço na parte essencial do projeto. O município teve de arcar com a finalização das obras. A entrega da iluminação foi em julho de 2019. Foto de arquivo Prefeitura de Alegrete Vera Soares Pedroso