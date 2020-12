Acões da Igreja Assembleia de Deus e Pampa Tchê fazem a diferença neste Natal em Alegrete

Compartilhe















A pandemia do novo coronavírus fez com tivéssemos que nos cuidar evitando aglomeração, usar máscara e conviver com insegurança e medo. Esse quadro desencadeou, este ano, sentimentos diferentes que sucistaram ainda mais a vontade ajudar quem mais precisa. Isso veio de igrejas, escolas e pessoas da comunidade.

Presentear crianças com brinquedos foi um objetivo comum realizado em bairros e vilas da cidade.

O pastor William Alencar Garcias, da Igreja Assembléia de Deus de Belém, do bairro Novo Lar realizou a entrega de cestas básicas e brinquedos a famílias do bairro Saint Pastous e Renascer.

Mais e 30 crianças receberam briquedos e doces de integrantes da Igreja do Projeto Belém Mãos que abençoam.

Esta semana, outra ação de amor ao próximo foi protagonizada pela Pampa Tchê com o bombeiro e religioso, Adão Roberto Rodrigues e outros parceiros.

A equipe fez cachorro quente e doces que foi doado por Adão Roberto para levar às crianças no local conhecido como Vila do Buraco, no bairro Nova Brasília.

A Pampa Tchê arrecadou brinquedos e no total foram 200. Depois da Vila do Buraco o que sobrou foi entregue a crianças do bairro Airton Senna.