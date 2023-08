Imagens: centenas de candidatos disputam 80 vagas em Alegrete

Em rápida passagem pelo Sine de Alegrete, foi informado à reportagem do PAT que a expectativa ultrapasse os 700 candidatos que irão deixar os currículos e realizar o cadastro no sistema da empresa.

Desde as primeiras horas da noite passada, já havia pessoas na fila de espera. Como foi o caso relatado ao PAT por Jenifer e Laura que chegaram por volta das 20h. O público que aguarda o atendimento comporta gente de todas as idades: jovens, adultos e idosos. A fila é extensa, começa na Praça Getúlio Vargas e estende-se pela primeira quadra da General Vitorino ocupando também a rua General Sampaio.

Em contato com a direção do Sine, foi relatado à redação do PAT, que o horário de atendimento ao público será distinto no dia de hoje, em virtude do grande contingente de interessados nas vagas. A direção do atacadão ressaltou que a realização dos cadastros não tem hora para acabar e começou às 8h30min. A divulgação foi de 80 vagas para esta primeira seleção por meio do Sine.

Fotos: reprodução