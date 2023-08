O amor pela tradição vem ardendo na Chama Crioula com a cavalgada até Alegrete

Share on Email

Dez tradicionalistas da 4ª Região vêm conduzindo a centelha até a Terceira Capital Farroupilha. Cavalarianos de Alegrete, Quaraí e Uruguaiana vêm com garbo conduzindo a chama que arde a preservação da nossa cultura em mais uma cavalgada da chama.

Qual o sentimento de quem encontra um bebê abandonado e afogado nos trilhos da Estação?

Eles fazem uma média de 33 km por dia, e de tempo em tempo, param para dormir em locais já definidos anteriormente e para que os cavalos possam descansar. Um caminhão de apoio leva cavalos e suprimentos aos cavalarianos.

No dia 21 eles fizeram parada na Igreja Alto da Cruz, no interior de Canguçu, de onde partiram cedinho nesta terça -feira (22). Até chegar ao Marco das Três Divisas, no dia 11 de setembro, de onde a chama distribuída aos Municípios da 4ª Região são 540 km por estradas de chão, rodovias enfrentando qualquer tempo.

O coordenador dessa cavalgada é o tradicionalista Alberto Lima de Alegrete.