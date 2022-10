Implementada a primeira rotatória na Praça General Osório

A instalação ocorreu no cruzamento da Avenida Assis Brasil com a Rua Daltro Filho. O trabalho iniciou cedo, com a retirada do semáforo que havia no local, e foi concluído no início da tarde.

Além disso, informa-se que a primeira quadra da Rua Daltro Filho (Esquina com a Praça General Osório) ficará sentido único (bairro/centro).

Já, para o domingo (6), a implementação ocorre na quadra das ruas Waldemar Masson com Avenida Doutor Lauro Dorneles.

As mudanças no trânsito de Alegrete estão auxiliando para o fluxo dos veículos, desta forma, ficou evidente que as rotatórias proporcionam um trânsito menos congestionado.

Esta, é a terceira rotatória implementada na cidade nos últimos meses.

Um ponto pró-rotatória, a exemplos das outras já implementadas, é a redução expressiva do número de acidentes de trânsito, nos locais e adjacências.

O dispositivo também limita a velocidade, organiza o fluxo do tráfego, reduz conflitos e melhora a fluidez dos veículos, entre outros benefícios.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), diz que o veículo que já está circulando, terá preferência na rotatória. O artigo 29 do CTB é bem claro: “no caso de rotatória, [tem preferência] aquele que estiver circulando por ela”.