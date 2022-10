Homem é baleado, no bairro Vila Nova, em Alegrete

Share on Email

Na noite de sábado(22), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Vila Nova, devido a denúncia de uma tentativa de homicídio.

No endereço, os policiais identificaram um homem de 23 anos, com antecedentes policiais e passagem pelo sistema prisional, caído, em via pública, ferido por um disparo de arma de fogo.

Ele foi atingido na perna esquerda acima do joelho e socorrido pelo SAMU até a Santa Casa de Caridade.

Segundo informações, a vítima estava na entrada de um beco quando um indivíduo, não identificado, desferiu um disparo de arma de fogo em sua direção. O registro foi efetuado na Delegacia de Polícia de Alegrete.