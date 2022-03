Inacreditável: Avenida Integração nem foi inaugurada e já tem lixo em suas margens

Um assunto que vem sendo alvo dos debates no PAT, há anos, é o descaso de muitos alegretenses em relação ao Meio Ambiente.

Nesta semana, novamente, as equipes da Prefeitura trabalharam na limpeza de espaços que foram tomados pelo lixo. A constatação é sempre a mesma: a total falta de respeito com o meio ambiente.

Um dos pontos de desova de lixo, é a obra da Avenida da Integração, no Arroio do Regalado, que será inaugurada em breve e um dos objetivos daquela obra é evitar que o local alague com as chuvas mais fortes.

Por esse motivo, o pedido para que a população no entorno tenha consciência e educação. Em um post na página da Prefeitura houve o seguinte destaque: “vamos cuidar da nossa cidade como cuidamos da nossa casa. Não foram os catadores e não foram os animais, foram os relaxados!”- referindo-se a quantidade de material irregular retirado às margem do local.

Na sequência, a mensagem acrescenta: a indignação é de todos, porque o atraso civilizatório é muito grande. Queremos que vocês registrem a indignação de vocês com esse tipo de situação, pois é no coletivo que faremos um Alegrete cada vez melhor!”.

Pequenos gestos fazem a diferença. Muito tem-se falado de conservação do Meio Ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o ambiente em que se vive precisa urgentemente do cuidado de todos.

Não se pode esperar muito de quem descarta lixo de forma irregular em uma obra que ainda nem foi inaugurada. É preciso que todos tenham a responsabilidade pelo descarte correto do lixo, pois são as pequenas atitudes que interferem na manutenção e preservação da cidade.