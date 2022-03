Vereador Éder pede urgente manutenção do calçadão

Share on Email

O vereador Éder Fioravante (PDT), encaminhou ofício enviou em maio de 2021, pedindo providência para manutenção do calçadão de Alegrete.

Passado quase um ano, conforme ele, a situação do principal passeio público de Alegrete só piorou. Ele esteve no local e ouviu reclamações de transeuntes, depois que uma idosa pisou num buraco, caiu e se machucou.

Vereador Eder Fioravante no calçadão

Fioravante disse que vai novamente reiterar o pedido de manutenção dos bancos e do piso do calçadão onde as lajotas estão se soltando, porque realmente está crítica a situação.

A informação da Prefeitura é que de a obra de revitalização do calçadão deve ficar em trono de 150 a 180 mi reais e deverá ir para licitação em 15 dias.

Vera Soares Pedroso