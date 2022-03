Covid leva a óbito mais uma centenária em Alegrete

Share on Email

Alegrete registrou na sexta-feira(25), a segunda morte em decorrência da Covid-19, de uma idosa com 100 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, ela tinha outras comorbidades e esse foi o óbito 325 pelo vírus. Ela estava internada na Santa Casa de Alegrete.

Em 12 de novembro de 2020, uma outra centenária que, também, ficou hospitalizada na Santa Casa foi, à época, a 20ª paciente alegretense a morrer em decorrência de complicações da Covid-19. A idosa de 100 anos, também, tinha outras comorbidades.

Desde o início da pandemia no ano de 2020, em Alegrete, até o momento, foram 325 óbitos pelo novo coronavírus. A paciente mais jovem a perder a vida para o vírus foi uma moradora do bairro Vila Nova, de 19 anos, em 6 de março de 2021, um dos meses mais letais, que registrou o maior número de óbitos no Município, 92 em 31 dias.

Atualmente, conforme o Boletim Epidemiológico, o Município registrou até então, 53.681 testes, sendo 34.801 negativos, 18.877 positivos. São 18.413 recuperados e há 140 casos ativos no Município.

O momento atual da pandemia é de queda nos casos, com tendência não só em Alegrete, mas nos Municípios da Região, também. Desta forma, os protocolos de saúde estão sendo liberados aos poucos, com isso, em Alegrete, o uso de máscara já está opcional para locais abertos.

Alegrete já está com 100% da população adulta vacina com pelo menos a primeira dose da vacina.