Conteúdo Patrocinado!!!

No último dia 3 de agosto foi inaugurado o Consultório Odontológico do CariSaúde. A solenidade aconteceu com a presença d Roberto Segabinazzi – Presidente da Santa Casa de Caridade de Alegrete, dos membros integrantes da Diretoria, Enfermeira Tailize Lemos – Diretora Administrativa, colaboradores, convidados e imprensa local.





Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde



Roberto Segabinazzi – Presidente da Instituição destaca: “Para nós é um motivo de satisfação. A inauguração acontece no momento em que a pandemia dá uma “trégua”, permitindo trabalhar com mais tranquilidade, após momentos muito difíceis para a instituição. Porém, mesmo com essa redução nos números de pacientes internados, é preciso continuar usando máscara, àlcool gel e protegendo a si e aos outros. Em relação ao CARI, o consultório odontológico é um projeto da Diretoria e seu propósito é ampliar ainda mais os serviços para a comunidade. Que TODOS possam ter acesso aos serviços com qualidade e com baixo custo através do cartão. Essa ampliação dos serviços irá permitir também uma melhora em todos os serviços do Hospital. E a meta é continuar trabalhando para que até o final do ano de 2022, seja possível construir um espaço só para o CARISAÚDE e, desta forma, poder oferecer muitos outros serviços à comunidade e com descontos reais em consultas, exames e internação”.

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde



O atendimento odontológico é destinado para adultos e crianças, prestado pela Dra. Fabiana Kaufmann, cirurgiã dentista especialista em Odontopediatria, que vem somar ao seleto time de profissionais que já compõe o Consultório Carisaúde.

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

CARISAÚDE – Sua saúde em um só lugar!



Telefones: 3426 2888



Whatsapp: 55 99626-4720



Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Inaugurado Consultório Odontológico do CariSaúde

Aline M. Kunz