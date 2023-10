Inaugurou Cicatriclin – o mais novo parceiro do Vidacard Alegrete

O evento contou com a presença da gerente administrativa do Vidacard Alegrete, Ana Kátia Silveira, do médico radiologista e responsável técnico da Cicatriclin, Dr. Guilherme Galante Heuser, da gestora administrativa da Cicatriclin, Leoanara Dorneles, enfermeira e responsável pela Cicatriclin Alegrete, Munah Maruf, profissionais da área em Alegrete, equipe de profissionais, colaboradores e clientes do Vidacard Alegrete.



Cicatriclin é especializada em prevenção e tratamento de feridas e lesões com os mais variados diagnósticos, desde as mais simples suturas até lesões mais complexas, oferecendo uma programação terapêutica bem definida, com uma equipe multiprofissional com médicos, enfermeiros especialistas, fisioterapia, nutrição e psicologia, além das mais variadas tecnologias aplicadas pelo mundo

Cicatriclin está presente em onze estados e com vinte e nove unidades, com mais de nove mil e quinhentos atendimentos e agora chega em Alegrete para somar-se aos inúmeros benefícios que só o cartão de descontos Vidarcard oferece.



A partir de agora clientes Vicard contam com Cicatriclin – tratamento avançado de feridas e lesões.

VidaCard – Unidade Alegrete

Endereço: Venâncio Aires, 360 – Centro

Contato: 55 3421 4776

Horário de Atendimento:

Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h30min às 20h

Aline Menezes