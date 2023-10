Curso gratuito para manipuladores de alimentos está com inscrições abertas

Este curso, ministrado por professores do Instituto Federal Farroupilha, destina-se aos manipuladores de alimentos de diversos estabelecimentos, como restaurantes, lancherias, padarias, pizzarias, carros lanches, ambulantes, açougues, mercados, hotéis, instituições de ensino, instituições de longa permanência para idosos, unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde, e demais locais que manipulam alimentos.

As inscrições estão abertas a partir deste dia 31/10/2023 até o dia 13/11/2023. Os interessados podem se inscrever no Escritório do Instituto Federal Farroupilha, localizado na esquina da Rua dos Andradas com a Venâncio Aires. O horário de inscrição é das 8h às 12h e das 13h às 17h, e há apenas 20 vagas disponíveis. É importante ressaltar que o curso terá duração de 16 horas e será realizado nos dias 14, 16, 21 e 23 de Novembro de 2023, das 13h30 às 17h30, também no Escritório do Instituto Federal Farroupilha. O melhor de tudo é que o curso é totalmente gratuito.

A Vigilância Sanitária destaca a importância deste curso, pois é um requisito obrigatório para a liberação de estabelecimentos de alimentos. Portanto, se você é um manipulador de alimentos ou trabalha em um estabelecimento que lida com alimentos, esta é uma oportunidade essencial para adquirir conhecimentos práticos e teóricos sobre boas práticas de manipulação.

Para mais informações, entre em contato com o Escritório do Instituto Federal Farroupilha ou com a Vigilância Sanitária pelo telefone (55) 3422-9606. Não perca essa chance de se capacitar e garantir a segurança alimentar no seu local de trabalho.