Torcedor do Boca sai da Argentina e viaja de bicicleta para assistir à final da Libertadores no Rio

O argentino Dario Chile, de 52 anos, partiu de La Plata- Buenos Aires, no dia 25, em direção ao Rio de Janeiro para assistir à final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors.

Dario- torcedor do Boca indo de bike para o Macaracã

Outro desgarrado do pago já definiu data para voltar para sua gente

Ele passou a noite de 30 em Alegrete e, na BR 290, concedeu uma entrevista ao PAT. Vestindo um uniforme nas cores do clube e com sua bicicleta também em azul e amarelo, ele se descreve como um “apaixonado” por se aventurar dessa maneira. “Um pouco de carona e um pouco de pedalada, quero chegar no sábado, dia da final, às 17h, ao Rio”, disse o confiante torcedor. Dario conta que não possui ingresso, mas a simples ideia de se unir a “hinchada” – torcida, ao redor do Maracanã, já justifica todo esse esforço. O cabeleireiro faz um apelo para que ofereçam carona a ele e sua bicicleta, para que ele possa viver a maior emoção de sua vida.

Fotos e vídeo: Aderlir Censi