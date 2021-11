Inaugurou em grande estilo Fiore Bella Moda Plus Size

A moda Plus Size agora tem endereço certo!



Inaugurou no dia 3 de novembro Fiore Bella Moda Plus Size na rua dos Andradas, 531.



A empresária Viviane Puiatti fala emocionada do novo projeto que veio para valorizar ainda mais a beleza feminina, destacar a individualidade e o estilo de cada uma.



“Eu chorei de emoção ao ver a alegria das minhas clientes experimentando cada peça que escolhi com muito carinho e pensando exclusivamente nelas. Que bom poder proporcionar momentos assim. A auto-estima é um dos sentimentos mais importantes, ter a percepção de nós mesmos, sentir-se bem com o nosso corpo, com o modo de agir, pensar, falar, vestir, tudo isso contribui para uma vida plena e feliz, basta manter a fé e a esperança”. (Viviane Puiatti).

Desde a inauguração, o público feminino tem se feito presente na loja, buscando peças que antes não encontravam. Peças que valorizassem sua silhueta e as deixassem belas e atraentes.



Fiore Bella Moda Plus Size oferece um mundo de opções das últimas tendências em moda feminina com tamanhos até o 54 e podendo atender pedidos de outros tamanhos, conforme a necessidade da cliente.



O objetivo é manter a qualidade de sempre, com peças quase exclusivas, itens-tendência, com preços justos e condições, além da possibilidade de vender sonhos.



Fiore Bella Moda Plus Size, porque padrão é você quem faz!

Endereço: Rua dos Andradas, 531















Aline M. Kunz