Motorista que atropelou e matou duas cadelinhas dá sua versão sobre o acidente

Na quarta-feira(10), conforme Boletim de Ocorrência e depoimento do proprietário de duas cachorrinhas que foram mortas após atropelamento, o PAT contextualizou a matéria falando do que o idoso Adão de Lima e a filha Andressa caracterizam como uma crueldade. Pois, segundo a versão deles, o motorista do Ka poderia ter tentado evitar o acidente e, mesmo com o alerta do idoso teria atropelado as duas cadelinhas, que morreram na hora e, uma delas deixou seis órfãos.

Durante a tarde de ontem, Jorge Alex Cordeiro de Souza, condutor do Ka falou com a reportagem. Ele procurou o PAT, devido aos comentários, nas redes sociais e também para dar a sua versão sobre o ocorrido. No primeiro contato com o PAT, ele ainda não tinha feito registro na Delegacia de Polícia, o que fez na sequência.

Segundo o morador do bairro Boa Vista, ele conhece o idoso e a filha, conforme ressaltou, o que aconteceu, em sua versão, não foi uma crueldade e, sim, uma fatalidade.

Jorge descreveu que descia a rua Daltro Filho, quando as duas cachorrinhas saíram correndo e invadiram a pista. Elas teriam saído do pátio rápido e adentraram a via sem que ele pudesse fazer algo e acabou passando o carro por cima.

Na sequência, como iria passar a ponte, parou alguns metros depois e retornou para falar com o dono dos animais que estava com as mãos na cabeça, apavorado com o que havia ocorrido.

Ao mesmo tempo, também teria alertado Adão de Lima sobre uma terceiro cão que também havia saído do pátio dele e seria atropelado por um ônibus, mas esse animal teria sido retirado da rua.

Jorge com suas gatinhas de estimação

Ao se encontrar com o dono das cachorrinhas, Jorge Alex, disse que falou ao idoso que não teria como frear, elas(cachorrinhas) saíram rápido e bateram no seu carro. Na sequência ele seguiu para casa onde acionou um mecânico pelos danos no carro. ” Ele disse que a filha iria ficar desesperada e me falou dos órfãos”- ressaltou.

À noite, recebeu a visita do dono das cachorrinhas, ele estava com uma receita nas mãos, em razão de um leite para os órfãos, porém, Jorge negou-se a pagar pois também teve prejuízo com o veículo. Já na tarde de terça, a filha de Adão foi à frente da casa dele e ele não a recebeu, ela teria o insultado.

“Tenho animais de estimação, entre cães e gatos. Inclusive uma cadela com câncer e um gato de rua que adotei. Se eu solto meus cachorros e algo acontece, eu penso que a culpa é minha pois eu permiti que eles ficassem na rua. Sou um cidadão de bem, não fiz por mal”- finaliza.

Abaixo o link da matéria com a versão dos proprietários das cachorrinhas que foram atropeladas e morreram na hora.