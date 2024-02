Incêndio de grandes proporções mobiliza Bombeiros e aeronave agrícola em Alegrete

Share on Email

Devido à proximidade com o condomínio Monte Carlos, ocorreu o apoio de uma aeronave da empresa Aero Agrícola para conter as chamas, segundo os bombeiros.

Durante cerca de duas horas, os bombeiros trabalharam incansavelmente para conter o avanço das chamas, que consumiram uma área estimada em 15 mil metros quadrados. Nessa área, havia um considerável acúmulo de lixo, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo.

O incêndio teve início com um pequeno foco, mas as condições climáticas desfavoráveis, caracterizadas pelo forte calor, favoreceram a rápida expansão das chamas, dificultando ainda mais o trabalho das equipes de combate. Mais de 4 mil litros de água foram utilizados no esforço para conter o incêndio e evitar danos maiores. Esse foi o primeiro grande incêndio na área urbana neste ano; todavia, ocorreu em um local onde o acúmulo irregular de entulhos e lixos é um combustível recorrente para esses sinistros.