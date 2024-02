O sofrimento de quem trabalha exposto ao sol abrasador de Alegrete

Porém, as pessoas não se dão conta do quanto sofrem os que trabalham expostos ao sol. A pessoa pode estar com chapéu, boné, ter passado filtro solar, tomar muita água que vai sentir na pele o quanto o verão castiga. O carteiro César Augusto Tesche, há 27 anos trabalhando, disse que é quase impraticável caminhar a pé com as correspondências.

-A gente sente muito. O uniforme também é quente e todos os colegas cansam, atesta. Perguntado como faz para se hidratar, o carteiro diz que pedem água nas casas onde entregam as correspondências, porque não tem como levar até porque iria aquecer rápido.

E como os carteiros, outras categorias de trabalhadores que sofrem muito com o calor são os que trabalham na construção civil, subido em postes para manutenção na rede elétrica, os trabalhadores rurais e entregadores em geral.