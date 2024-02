Do Passo Novo ao Gigante do Beira-Rio, Vitória vai jogar no Inter

Na verdade, é um retorno triunfal. Depois de ser aprovada em um teste físico no Sport Club Internacional, a alegretense Vitória Serpa Camargo, vai jogar no Sub-20 colorado.

Depois de peregrinar em busca do sonho de ser uma atleta profissional de futebol, a guria que saiu do Passo Novo, finalmente está prestes a assinar um contrato profissional.

Quis o destino, que Vitória retornasse ao clube do coração. Ela que foi aprovada aos 14 anos pelo próprio Internacional.

Na época, a guria do Passo Novo só não integrou o elenco colorado devido a idade, já que o grupo feminino é formado por atletas de categorias maiores que a dela. Vitória acabou atuando pelo Estrela no Campeonato Gaúcho.

A história da alegretense iniciou ainda aos 5 anos, quando ensaiava os primeiros chutes na bola, num campinho de grama rala na Vila do Passo Novo. Era lá que ela mostrava suas habilidades e jogava entre a gurizada.

Filha de Thaize Serpa Camargo e Ederson da Silva Camargo, vitória havia sido aprovada entre 23 meninas, onde somente 3 ficaram no Inter. Meia campista, ela permaneceu cerca de um ano no Sub-15 colorado. Com a conquista do campeonato brasileiro Sub-16, Vitória passou ser agenciada pela empresa Footgol.

Após saída do Inter, ela foi para no Grêmio em 2022. No meio de 44 pretendentes, Vitória foi selecionada pelo tricolor. Goleadora nata, e jogando em alto nível, Vitória foi dispensada do Grêmio, após perder espaço, que até hoje , Pedro Carneiro, um dos pilares de Vitória, amigo familiar que acompanha a atleta por onde que que seja, desconhece. Ele atribui ao universo do futebol o desligamento dela do clube.

Na liga do RJ, Vitória foi bronze com o Sub-17 gremista. Em um jogo vencido por 4 a 2, fez dois gols e deu assistência aos outros dois. Acabou dispensada sem aviso prévio em dezembro de 2023.

Em janeiro, retornou ao Inter. A peneira colorada foi radical. Eram 25 seletas jogadores e apenas duas iriam compor o Sub-20. Não deu outra, a guria do Passo Novo e outra de Santa Catarina, foram selecionadas para o time colorado.

No final desse mês, Vitória se apresenta ao Internacional e assina seu primeiro contrato. Vai disputar o gauchão e brasileiro feminino pelo colorado. Vitória acompanhada pelo pai e amigo Pedro Carneiro visitaram a redação do PAT, onde falaram da satisfação da guria em chegar quase na boca do funil. “Tenho sonho de ir pro profissional. Expectativa melhor possível de poder bem representar essa camisa, esse clube, que me acolheu. Vou focar e busca o melhor. Sempre com humildade e ouvindo as pessoas que me rodeiam”, frisou a atleta.