Incêndio destrói casa no bairro Renascer

De acordo com informações de vizinhos, o proprietário trabalha no interior do Município e não estava no local. Os Bombeiros foram acionados e atenderam a ocorrência.

Segundo relato dos moradores das imediações, no início, eles tentaram debelar as chamas com água em baldes, mas o fogo consumiu a residência em poucos minutos. Todos os móveis e objetos pessoais que estavam no interior também foram destruídos.

Conforme informações dos Bombeiros, a guarnição está no interior de Alegrete realizando combate de sinistro em campo. Uma equipe que estava de folga foi rapidamente acionada para atuar no combate do incêndio no bairro Renascer. Não há informações sobre as causas do sinistro.

A Guarda Municipal também esteve no endereço.