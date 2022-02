Mãe e filha abandonadas em Alegrete já estão em Tramandaí

Na última terça-feira a publicação de que uma mulher e a filha estavam abandonadas em um apartamento na região central da cidade teve uma grande repercussão.

A vítima registrou uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete. Foram muitos contatos buscando auxiliar mãe e filha. De acordo com a ocorrência que ela fez contra o ex- companheiro, teria sido abandonada em condições precárias, no interior de um apartamento, com a filha do casal de um ano.

Entre os contatos para auxiliá-la, houve também da Secretaria de Assistência Social. A Secretária, Iara Caferatti disse à reportagem, que ao localizar a mulher, foi informada por telefone que ela já estava em Tramandaí com a filha, destino que ela desejava chegar quando do B.O.

“Nossa equipe fez contato com a mãe. Ela informou que já estava em Tramandaí e que ela e a filha estavam bem” – disse a Secretária.

A ocorrência

Na ocorrência, a vítima disse teve um relacionamento de dois anos com o acusado, porém, há um mês estão separados.

Eles são pais de uma menina de um ano e, na semana anterior, acreditando nas boas intenções do ex, aceitou vir para Alegrete com a filha. O homem teria salientado que gostaria de ficar perto da menor e, por isso, teria alugado um apartamento para a ex-companheira ficar com a menina.

Desta forma, ela saiu de Rio Grande com a pequena e vieram para Alegrete onde o ex- companheiro levou as duas até um apartamento na região central, sem móveis e alimentos, assim como, falta de água e de condições para que possam ter boa higiene.

Apavorada, a mulher procurou a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência, pois tudo que mais desejava era ir para Tramandaí.