Depois de 4 anos de importunação e ameaças, homem denuncia ex-colega

Segundo informou a vítima aos policiais civis, ele e o suspeito estudaram juntos em uma escola estadual em Uruguaiana no ano de 2018. Já no ano seguinte, a vítima e a família saíram daquele Município, rumo a Alegrete.

Contudo, desde então, o homem pontua que é perseguido pelo acusado que envia mensagens ameaçadoras há anos. A vítima acrescentou que já excluiu todas as redes sociais na tentativa de que o indivíduo pare com as ameaças, inclusive de morte, porém, o desafeto passou a enviar mensagens para as redes sociais dos familiares.

Pai, mãe, irmãos, primos e até mesmo uma ex- namorada da vítima já receberam mensagens, em algumas ele estaria descrevendo que o motivo seria em decorrência de dívidas de drogas, o que o homem nega veementemente.

Diante de todas as importunações e recorrentes ameaças de morte, agora também, por meio dos perfis dos familiares, a vítima procurou a DP e destacou o desejo de representar criminalmente contra o homem.

O desafeto, inclusive, teria saído de Uruguaiana e estaria residindo em Alegrete. A vítima apresentou todos os prints das ameaças, enviadas para o perfil da mãe dele, nos últimos dias.