Incêndio em casa mobiliza Corpo de Bombeiros em Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(18), Corpo de Bombeiros de Alegrete atendeu uma ocorrência de incêndio em residência.

De acordo com informações da guarnição, a casa de alvenaria teve a estrutura comprometida e o morador foi orientado a não permanecer na local. No interior da residência, havia muito material acumulado o que auxiliou para a propagação das chamas. Também houve queima de móveis, eletrodomésticos, objetos pessoais entre outros. A guarnição chegou rápido no endereço, fez a extinção e o rescaldo do sinistro.

O incêndio foi na rua Irmãos Timbaúva no bairro Ibirapuitã. A Brigada Militar também esteve no local. Até o momento, não há informações sobre as causas do fogo.