Motorista, sem CNH, avança preferencial e deixa homem ferido

Na manhã desta segunda-feira(18), o motociclista de 32 anos, sofreu ferimentos ao ter a frente cortada na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Segundo informações da Brigada Militar, a motorista do Fiat Uno trafegava na Avenida sentido centro/bairro. No cruzamento com a rua Romário Carvalho, ao foi fazer a conversão à esquerda, o carro foi abalroado pela moto Honda que descia a preferencial.

O motociclista sofreu ferimentos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. A mulher que dirigia o Uno não tem Carteira Nacional de Habilitação, segundo a Brigada Militar. Os dois veículos tiveram avarias. A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 10h20min.