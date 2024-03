BBB24: shows, sorteios e pães da vó vão agitar o Centro Cultural na torcida por Matteus

O largo do Centro Cultural será o QG de encontro para a torcida de Matteus. Na primeira edição, a localidade ficou tomada por alegretenses que puderam acompanhar, naquela noite, a eliminação de Deniziane Ferreira.

O evento começa às 19h e contará com algumas atrações já confirmadas. Alline Costiti, Daniel e Vanuza e Tiano e Vinícius irão dar o ritmo do evento que promete levar um bom público ao local. Segundo expectativa da assessoria de Matteus, eles projetam um número maior de espectadores do que na primeira edição. “Acreditamos muito no engajamento do povo gaúcho. Vamos lotar o Centro Cultural. Somos fora Leidy”, disse um dos assessores.

Outro ponto que merece destaque é que durante o evento será disponibilizada água quente e erva-mate para os interessados em tomar seu chimarrão, para que possam ficar o mais à vontade possível. Além disso, serão comercializados outros acessórios como copos, camisetas e cuias, tudo em prol da conversão de renda para a família.

Durante o evento, também será vendido o famoso “Pão da Vó”. Na última vez, mais de 40 pães foram comercializados em menos de 15 minutos; todos foram vendidos. Dessa vez, um número maior ficará à disposição para os interessados em saborear um pão caseiro de qualidade.

A mãe de Matteus, Luciane Amaral, estará presente no evento. Segundo o informado, a participação da alegretense é fundamental junto ao público que estará presente no Centro Cultural. Sua presença é indispensável para votar e torcer pelo alegretense. Ficando hoje, automaticamente, o gaúcho estará no Top 10 do BBB 24.