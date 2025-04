Incentivo ao artesanato: mais de 60 artesãos ganharam espaço gratuito para expor no Festival da Linguiça

O artesanato esteve no 3º Festival da Linguiça Campeira de Alegrete com uma expressiva participação de artesãos do Município e de outras cidades. São 60 artistas que ocupam, com suas as obras, dois pavilhões do Parque Dr Lauro Dornelles.

Cida Bukowski, que sempre participa, diz que o incentivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a oferta dos espaços grátis motiva os artesãos a participar. Eles acreditam que pela grande grande quantidade público que vai passar pelo Festival aumento as vendas. Cida lembra que os que são de fora da cidade tem várias opções em lembranças de Alegrete.

São peças em madeira, couro, tecido, ferro e lã que mostram a criatividade de quem transforma vários tipos de materiais em obras de arte. Maria da Graça Broll do FGTAS / Sine responsável pela triagem e avaliação das obras explica que, este ano, aumentou o número de expositores e além dos daqui de Alegrete estavam no 3º Festival da Linguiça artesãos de Rosário do Sul, Quaraí. Ela explica que todos são cadastrados no Programa Gaúcho de Artesanato e assim podem participar de feiras e vários eventos.

Aline Ribeiro comentou que é importante qualquer tipo de feira ou evento para que eles tenham espaço e oportunidades de vender seus produtos. E desta vez ela viu o crescimento do número de colegas no Festival da Linguiça. O tempo mais ameno, diferente da última Campereada, segundo a artesão contribui para que fiquem nos galpões destinado a eles

-É muito gratificante ver a grande participação dos artesãos no Festival da Linguiça Campeira deste ano.

Isso valoriza ainda mais a cultura local, gera renda para muitas famílias e fortalece o nosso evento como um verdadeiro espaço de identidade e tradição alegretense. A cada edição, o festival cresce e se torna mais representativo do que somos como povo, enalteceu o secretário de desenvolvimento econômico Fernando Lucas.