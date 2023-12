Incidente em festa acaba em agressões e um homem preso

Segundo o relato, um homem embriagado teve um desentendimento com um segurança, resultando em um tumulto que culminou com o indivíduo esbarrando no jovem e um amigo. Desta forma, caiu no chão.

A situação tomou um rumo ainda mais perigoso quando outros presentes na festa erroneamente interpretaram a queda como uma agressão por parte dos jovens. Em questão de segundos, pelo menos seis indivíduos passaram a agredi-los violentamente, utilizando capacetes. O desfecho dessa confusão deixou o jovem necessitando de atendimento médico devido às lesões sofridas.

Diante do cenário de violência, o pai do jovem não hesitou em intervir. Dirigindo-se ao local da festa, o progenitor, realizou disparos de arma de fogo para cima. Entretanto, a reação impulsiva resultou na prisão em flagrante do homem pela Brigada Militar.