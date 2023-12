Motociclista que fugiu da BM sofreu queda e abandonou a moto e a carona

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na madrugada do último domingo (3), durante o patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Brigada Militar deparou-se com uma situação suspeita envolvendo um homem e sua carona em uma moto. Ao se aproximar para realizar a abordagem, o piloto empreendeu fuga, desencadeando uma perseguição que teve início na avenida Tiaraju e culminou no bairro Segabinazzi, localizado na Zona Leste.

A perseguição ganhou intensidade nas ruas da cidade até alcançar um ponto crítico, quando o condutor perdeu o controle da moto, resultando em uma queda. Sem hesitar, o homem abandonou o veículo no local do acidente e empreendeu fuga a pé, adentrando a vegetação densa que circundava a área.

Surpreendentemente, a carona deixada para trás foi identificada como a esposa do fugitivo. Diante da situação, as autoridades conduziram a mulher até a Delegacia de Polícia (DP).

Por telefone, o homem, alegou aos policiais civis ter ingerido bebida alcoólica e não possuir carteira de habilitação. O registro policial formalizou a ocorrência como desobediência, evidenciando as infrações cometidas durante a tentativa de escapar da abordagem policial. A moto envolvida na fuga foi apreendida.