Padelista alegretense é o brasileiro mais bem rankeado do mundo

Lucas Campagnolo, alegretense de 28 anos, conquistou no final do último mês um feito inédito no cenário do padel. Atualmente, o atleta é o brasileiro mais bem rankeado do mundo, ocupando a 27º colocação entre os principais atletas da modalidade.

Alguns meses atrás, Lucas sofreu uma lesão na coxa que o afastou das quadras por 3 meses. Antes disso, ele ocupava a 15º colocação no ranking mundial e com esse período de inatividade acabou por cair algumas posições na classificação geral dos atletas.

Na última quarta-feira, Campa, foi ao Podcast “Salve Família Cast”, e relatou alguns dos seus planos para o ano que se inícia. Ele informou em primeira mão, que irá trocar de dupla nos próximos dias e o anuncio será realizado em breve no seu Instagram.

Lucas também enfatizou que está treinado nas férias e que seu objetivo a curto prazo é voltar a jogar em alto nível. O atleta fica até a próxima terça-feira em Alegrete e logo parte para uma agenda de compromissos na Capital do Estado.