Independente Del Valle goleia e dorme líder do Efipan

Abrindo a rodada, Olímpia e Alianza Lima protagonizaram um duelo extremamente disputado. Logo nos primeiros minutos, a equipe paraguaia tomou conta das ações do jogo e estabeleceu uma grande pressão em seu adversário. Aos 23 minutos da primeira etapa, Kallerberg do Olímpia subiu mais alto que a defesa e abriu o marcador da partida. Na segunda etapa, sem grandes ações e perigos, a equipe segurou o resultado e venceu pelo placar magro de 1 a 0 a equipe do Peru.

No segundo jogo da tarde, entre Independiente Del Valle e Defensor, tivemos a primeira goleada da competição. Com um time coeso e bem montado, a equipe equatoriana não teve dificuldades e aplicou 4 a 0 na equipe uruguaia. Com gols de Quintero (2x), Enriquez e Munoz, o Del Valle é o líder do Efipan após a primeira rodada.

Fechando a rodada, Internacional e Argentinos Juniors completaram as estreias na primeira fase da competição Pan-Americana. O duelo começou equilibrado, com poucas chances claras para ambas as equipes. Os treinadores tentaram ainda no primeiro tempo reverter o cenário do confronto; no entanto, o sol forte e a grama alta impediram um melhor futebol, e a primeira etapa terminou tudo igual, 0 a 0.

No segundo tempo, os times voltaram com outra postura e a equipe argentina saiu na frente com Neri, aos 17 minutos da etapa complementar. O Internacional tentava, mas esbarrava na forte defesa castelhana. Nos acréscimos, o centroavante Bezerra empatou o jogo e garantiu um ponto para a equipe colorada, placar final, 1 a 1.