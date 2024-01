Rodada adiada neste sábado; expectativa cresce para o Grenal no Efipan 2024

A organização do Efipan 2024 tomou a decisão de transferir os jogos para quinta-feira(25), visando assegurar as condições ideais do gramado para os duelos decisivos que estão por vir.

Independente Del Valle goleia e dorme líder do Efipan

Com isso, o destaque, agora, fica para o tão esperado Grenal, que promete agitar as arquibancadas e deixar os torcedores ansiosos por um espetáculo de futebol de alta qualidade.

A programação completa da rodada dupla de domingo é a seguinte:

15h30: Flamengo e Olímpia

16h50: Peñarol e Defensor

18h10: Independiente del Valle e Palmeiras

19h30: Talleres e Argentinos Juniors

20h50: Universitario de Deportes e Alianza Lima

21h10: Grêmio e Internacional (Grenal)

O clássico Grenal, marcado para as 21h10, promete ser o ponto alto do evento, com as duas equipes buscando a vitória e a chance de avançar na competição. Os torcedores já preparam suas camisas, bandeiras e cantos para apoiar seus times do coração.