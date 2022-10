Indivíduo deixa o Presídio e imediatamente é preso por violência doméstica

Assim que saiu do Presídio Estadual de Alegrete por ter sido preso em razão de violência doméstica, um indivíduo de 59 anos, foi procurar a ex-companheira e voltou a ameaçá-la.

De acordo com os policiais militares, a guarnição foi acionada no bairro Vila Nova, em decorrência de denúncias de perturbação e ameaças.

No endereço, os policiais militares foram informados de que se tratava do homem preso em flagrante por violência doméstica no sábado(15), e foi liberado no dia 18. Entretanto, assim que saiu do Peal, voltou a tentar agredir a ex-companheira de 54 anos, com quem está separado há mais de 12 anos.

Quando a guarnição chegou no local o acusado resistiu,. sendo necessário contê-lo e algemá-lo. O indivíduo, novamente foi conduzido à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante, mais uma vez, pelo mesmo crime.

Sendo assim, retornou ao Presídio.