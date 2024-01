Indivíduo em prisão domiciliar é preso, armado com faca, pelo 6ºBPChq

Share on Email

O apenado foi localizado em uma parada de ônibus na Avenida Poço de Bombas, na cidade de Alegrete. Os policiais abordaram o suspeito e, durante a revista, identificaram que ele portava uma faca na cintura.

Ao verificar a situação do indivíduo, constatou-se que o mesmo estava descumprindo as regras estabelecidas para o regime de prisão domiciliar. Diante disso, os policiais conduziram o apenado à delegacia de polícia, onde foi realizado um registro simples da ocorrência e a faca apreendida para procedimentos legais. Após as formalidades na delegacia, o indivíduo foi liberado.