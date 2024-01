Novo período de pré-matrículas da rede estadual oferta educação para jovens e adultos até 17 de janeiro

As inscrições ocorrem até 17 de janeiro, diretamente pelo site da Secretaria da Educação (Seduc), na aba matrículas.

A proposta é oportunizar a conclusão dos estudos (Ensino Fundamental ou Médio) para aquelas pessoas que pararam de estudar por fatores socioeconômicos diversos. Com a conclusão das etapas, os estudantes também estarão prontos para seguir sua trajetória profissional, o que contribui na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida.

Colisão entre Biz e Toro resulta em uma pessoa ferida

O pré-requisito para entrar no Ensino Fundamental na modalidade EJA é ter 15 anos completos. Para ingressar no Ensino Médio é necessário ter, no mínimo, 18 anos e ter concluído a etapa de ensino anterior. Para realizar sua inscrição, deve-se preencher a ficha on-line. Nela, o interessado optará por três escolas de sua preferência. Após esse momento, os candidatos receberão um e-mail com o nome da escola para a qual foram designados e precisarão confirmar a matrícula de forma presencial.

O prazo para efetivação das matrículas de forma presencial nas escolas estaduais para os alunos que se inscreverem na segunda etapa da pré-matrícula, bem como para aqueles que pedirem transferência, ocorre de 29 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024.

Humildade e determinação são virtudes muito fortes no BBB Matteus, diz amigo

As inscrições e transferências on-line somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos CPF e certidão de nascimento ou RG do estudante; CPF e documentos do responsável e Comprovante de residência.