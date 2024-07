Share on Email

De acordo com a Brigada Militar, um indivíduo arremessou uma pedra na vitrine de um estabelecimento comercial, quebrando-a e levando alguns objetos do local. Até o momento, não foram especificados quais produtos foram furtados nem o valor do prejuízo.

A Brigada Militar atendeu à ocorrência. Qualquer informação pode ser repassada à Brigada Militar pelo telefone 190.