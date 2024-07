Animais Braford e Hereford já podem ser inscritos na Expointer 2024

As adesões dos animais braford argola e rústicos hereford e braford devem ser realizadas por meio da secretaria da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), pelo e-mail [email protected] ou diretamente na sede da entidade, localizada na Avenida General Osório, 1094, em Bagé. Para os animais da raça hereford e polled hereford argola, adesão ocorre na Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), com informações pelo telefone (53) 3222 4576.

Os interessados em participar com animais de argola devem fazer a inscrição até o dia 19 de julho pelo valor previsto no regulamento. O prazo final de tolerância será até o dia 22 de julho, com acréscimo de 10%. Para os animais rústicos, a adesão deve ser feita até o dia 29 de julho pelo valor previsto no regulamento, com prazo de tolerância até o dia 2 de agosto, com acréscimo de 10%.

A programação da ABHB tem início com a entrada dos animais no parque do dia 19 de agosto até o dia 23. No dia 24 acontece o julgamento de admissão das raças hereford e braford modalidade argola. No dia 26 de agosto destaca-se o julgamento de classificação das raças hereford e polled hereford argola. No dia seguinte, 27 de agosto, as atividades são abertas com a entrada e julgamento de admissão dos animais hereford e braford da modalidade rústicos. Em seguida ocorre o julgamento de classificação da raça braford, fêmeas pela manhã e machos à tarde.

No dia 28, os julgamentos continuam com a avaliação de classificação das raças hereford e polled hereford rústicos. Depois, é a vez dos animais braford serem avaliados na mesma modalidade, também fêmeas e machos. Para encerrar, no dia 29 de agosto, será realizado o Curso Jurado Jovem.

Foto: Diego Kasali