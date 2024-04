Infestação de morcegos preocupa moradores no centro da cidade

A incidência de morcegos em vários locais de Alegrete tem preocupado pessoas, que moram, inlusive, no centro da cidade. Uma familia da Rua Gaspar Martsin relata que na casa ao lado tem aglomeração deles e que seguido aparecem morcegos no corredor da casa e nos fundo do patio. Pior que isso é o cheiro que exalam, comentou Denise Aurélio. A gente não sabe a quem se dirigir e o que fazer.

Há também relatos de moradores de prédios da General Sampaio e nas ruas Coronel Cabrita e Joaquim Nabuco. Nessa última rua, a moradora Denise Favero se depara diariamente com morcegos nas sacadas do prédio.

A reportagem entrou em contato com o setor de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, com o médico veterinário Carlos Humberto Conceição, que diz que realmente existem morcegos e que enviarem amostras para o Laboratório do Estado e receberem resultado que são incentívoros ou frugíveros. Ele disse que há três anos vem monitorando e que a orientação é de que podem ser afastados com produtos com cheiro forte, como formol para saírem dos telhados ou outros locais. Ambientalmente eles não podem ser abatidos, esclareceu o Veterinário.

Morcegos incentívoros

Nesse caso eles não são perigosos às pessoas e disse que o setor dele tem o objteivo de preservar a saúde pública, na fiscalização de prazos de alimentos, de locais que preparam e vendem alimentos, farmácias e serviços públicos. Ate o momento não temos a incumbência de capturar morcegos, esclareceu.