Pequenos do Francisco Carlos aprendem educação fiscal de forma divertida

Grandes ações entre pequenos cidadãos:

O estímulo à consciência e a Educação Fiscal desde a infância

Educação Fiscal é coisa que todos nós precisamos entender, inclusive nossas crianças.

A turma do 5° Ano da EMEB Francisco Carlos está imersa no projeto “Criança cidadã: vivenciando a Educação Fiscal na escola”. O Projeto está em desenvolvimento, com o direcionamento das ações orquestradas pela professora Mariana Vargas Ferreira e Equipe Gestora, contando com a colaboração da comunidade escolar neste processo de muitas aprendizagens.

A turma começou explorando seus conhecimentos prévios sobre os serviços públicos e a importância dos tributos. A partir da proposta de criação de nuvem de palavras, os estudantes extrapolaram os limites do caderno e utilizaram recursos tecnológicos para expressar suas concepções sobre o tema, criando uma nuvem virtual coletivamente com uso da tela interativa.

A proposta educativa também contou com recursos audiovisuais – através de animações feitas por outros municípios gaúchos sobre a temática -, explorou a obra literária da escritora alegretense Patrícia Albuquerque, entitulada “O Jardim dos Tributos”.

Educação fiscal no Francisco Carlos

Os alunos também exploraram na plataforma ClickIdeia a edição de HQs para transformar seus quadrinhos realizados manualmente em HQs virtuais, aliando as práticas educativas aos meios digitais.

E ainda vivenciaram dinâmicas para perceber a importância de cada contribuinte dentro do sistema de arrecadação de impostos, a necessidade de exigir a nota fiscal de suas compras, além de identificar crimes como a sonegação de impostos e corrupção.

Estas experiências interativas terão sequência ao longo do ano letivo, diz o diretor Marco Anderson Generoso da Silva, com a perspectiva de trazer questões cotidianas, tornando a escola um espaço de construção da vida cidadã, do pensamento crítico, da reflexão sobre o uso dos serviços públicos em nosso país e da importância da arrecadação dos impostos e bom uso destes, o que reflete na melhor qualidade de vida para cada cidadão.