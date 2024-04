Oficinas permanentes de hip-hop são realizadas no Centro Cultural

O movimento artístico e cultural que mistura música, dança, moda, graffiti e diversos outros elementos para criar uma estética urbana e única já é realidade na 3ª Capital Farroupilha. Originado no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970, pelas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade, a arte está difundida em Alegrete.

A iniciativa através do projeto Movimentando a Cultura no CC com aval da prefeitura e coordenado pela Associação Cultural Mensageiros e inicia a partir da segunda quinzena de abril, oficinas permanentes de Hip-Hop.

O objetivo da oficina é possibilitar aos jovens a valorização de si mesmo e da periferia, informação, conhecimento e substituição da violência pela força das idéias e das palavras. Visa ainda apresentar o hip-hop como expressão artística, onde os jovens poderão re-significar sua realidade, valorizando as estéticas urbanas e as culturas aí implícitas que representam as histórias de vida desses jovens envolvidos.

Em Alegrete, as oficinas serão ministradas pelo professor Alexandre Silva, educador social e musical, professor de dança. Já atuou no projeto Mais Educação, Cededica e em diversos outros projetos sócio-culturais.



Os encontros ocorrem sempre nas terças e quintas, das 18h30 as 19h30, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. As inscrições são gratuitas para pessoas a partir de 12 anos.

Serviço:

O que: Oficina de Hip Hop com Alexandre Silva

Quando: a partir do dia 16, terças e quintas, das 18h30 às 19h30

Aonde: auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Classificação etária: a partir dos 12 anos

Realização: Prefeitura através do Projeto Movimentando a Cultura no CC

Informações e inscrições: 55 99620-7342 (Alexandre)