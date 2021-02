Infra mantém frente de trabalho em estradas já visando o início da colheita do arroz

Compartilhe















Com a aproximação do início da colheita de arroz em Alegrete, além de todo o trabalho nas lavouras o que os produtores querem é que as estradas estejam em condições de escoar a safra de arroz do município .

A previsão de início da colheita já é agora, a partir de 15 de fevereiro, por isso a Secretaria de Infraestrutura mantém várias frentes de trabalho para a manutenção de estradas do interior de Alegrete.

O secretário Mário Rivelino Soares informa que estão com as equipes de trabalho com patrolas e caminhões realizando patrolamento e encascalhamento nas estradas do Rincão do 28, Caverá, assentamento Passo Novo, corredor das Taquareiras, Corredor São Marcos. As estradas vicinais do interior de Alegrete que precisam de manutenção somam mais de 3.500km de extensão. A Secretaria conta conta com cinco patrolas que estão operando normalmente.

Alegrete plantou mais de 50 mil hectares de arroz irrigado, cerca de 10% menos do que a safra passada, porque alguns produtores não tiveram recursos hídricos na época do plantio e outros que migraram para soja.

Vera Soares Pedroso