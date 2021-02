UTI Neonatal sempre lotada em Alegrete

Compartilhe















Uma das explicações para que a UTI Neonatal de Alegrete esteja sempre lotada, com bebês prematuros, seja falta de exame Pré- Natal adequado. Foi o que observou a médica pediatra chefe da UTI Neo, Dra Marilene Campagnolo.

Atualmente os 10 leitos estão ocupados com prematuros de outras seis cidades, além dos bebês de Alegrete. Dentre as cidades que trouxeram seus bebezinhos para serem assistidos pela equipe da Neo estão: Vila Nova do Sul, Rosário do Sul, Três Passos, Santana do Livramento e São Borja. O menor que está internado pesa 900 gramas.

O exame Pré Natal deve ser realizado desde o início da gestação para que se possa acompanhar a saúde do bebê e da mãe.

Porém, muitas pacientes gestantes reclamam da falta de médico ginecolgistas na Rede Municipal de Saúde, o que faz com as mulheres grávidas, aqui de Alegrete, tenham que consultar, em sua maioria, com médicos clínicos geral.

Atualmente, apenas dois médicos ginecologistas estão disponíveis na rede de saúde da Prefeitura. A explicação é que cada vez menos os formados em Medicina querem fazer esta especialização e isso vai diminuindo os profissionais nesta área que atendem pelo SUS aqui no Município.