Infra recebe demandas do bairro Nilo Gonçalves; vem aí um grande mutirão de limpeza

As necessidades de serviços em bairros de Alegrete são sempre constantes e demandam muito empenho de trabalho de equipes da Secretaria de Infraestrutura, responsável por vários serviços. Nesta semana, o secretário Mário Rivelino Soares esteve reunida com a diretoria do bairro Nilo Soares Gonçalves, que tem como presidente, Marta Mosselin. Ele ouviu as demandas da comunidade. Também participaram da reunião integrantes da Brigada Militar de Alegrete.

O Secretário diz que um dos principais problemas é o descarte irregular de lixo e de entulhos levados por pessoas de outras localidades para o bairro. Isso gera um problema sério de limpeza pública, comentou o Secretário. Disse que uma das medidas será fazer um mutirão de limpeza no bairro Nilo Soares Gonlçalves, em ação entre a Secretaria e moradores. Esse trabalho será definido em breve.

O bairro Nilo Soares Gonçalves tem mais de três mil moradores que têm casas do projeto popular Minha Casa Minha Vida. Eles aguardam até hoje, desde 2015 a manutenção das ruas que o asfalto se deteriorou e como é um projeto financiado pela Caixa Econômica Federal até hoje não passou por reparos.