Produtora Martha Santos Louzada, uma mulher à frente do seu tempo

Morou fora do Brasil, mas nunca perdeu o vínculo com a terra.

Sempre vinha a Alegrete em férias para ver a família. Voltou há 10 anos para Alegrete porque seu pai faleceu e ela recebeu o campo como herança. É mãe de um rapaz de 26 anos, chamado Rodrigo que é médico veterinário.

Como o filho sempre gostou da atividades do campo, o projeto de vida da família foi voltar e trabalhar nas terras que ela tinha recebido, aproveitando que seu filho e seu marido são médicos veterinários.

Martha mora na propriedade que está a 48Km da cidade, por isso, vai e volta na cidade quando precisa fazer as coisas.

“Eu me envolvo com a ovinocultura que é minha responsabilidade aqui dentro da propriedade.

Temos gado de corte, parceria de arroz que são de responsabilidade do marido e do filho.

Adoro o que eu faço, me achei nesta atividade”, afirma Martha

Nossa entrevistada tem funções na cidade, este ano faz parte da nova Diretoria do Sindicato Rural no triênio 2023-2025.

“Para mim é um grande desafio, uma honra muito grande nestes 103 anos sou a primeira mulher a fazer parte da vice presidência e sempre que vem um protagonismo, vem muitas responsabilidades…

Eu sinto que eu levo junto comigo todas as mulheres do agro e as mulheres em geral.

Tenho a responsabilidade de representá-las muito bem e fazer minha parte como produtora rural ali dentro do Sindicato”, ressalta Martha

As diretorias anteriores tiveram sim mulheres tesoureiras e secretárias, pois a muito tempo as mulheres vem ocupando seu espaço.

Este ano fui convidada para ser vice presidente e sou a primeira, estou muito contente. A equipe toda de trabalho da nova diretoria é muito comprometida e temos muitas coisas para fazer.

Para mim está sendo um grande desafio.

O ano de trabalho no Sindicato Rural já começou bem movimentado, pois estamos passando por essa seca, a recessão hídrica tem preocupado muito, aqui onde eu moro no Vacacai/ Ibirocai as chuvas tem negado quase todas as vezes”, afirma Martha.

Desde final do ano, o Sindicato Rural vem fazendo uma campanha de prevenção a incêndios, é uma campanha educativa e preventiva chamada Operação Alegrete, Campo Sem Fogo, Campo Com Vida.

Martha afirma que estão bem envolvidos com treinamento com Bombeiros, Defesa Civil, fazendo simulados de mesa.

O Sindicato Rural está organizando grupos de watts para os produtores mobilizarem o seu entorno e terem um plano de ação para saberem o que fazer caso ocorra algum evento de queimada.

“Eu me envolvo bastante com a parte de organização e coordenação de exposições, ano passado coordenei a Fenovinos, uma feira itinerante de ovinos que foi em Alegrete e neste ano é em Uruguaiana.

Foi uma experiência bem importante poder realizar em Alegrete uma feira deste porte.

Depois, em outubro, tivemos a 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete que também estive na coordenação, e este ano temos uma programação de feiras e exposições que já estamos trabalhando com esta nova diretoria.

Este novo desafio frente ao Sindicato Rural de Alegrete me oxigena, apesar de eu morar na propriedade, me deixa muito contente, eu me organizo e sempre que necessário venho à cidade para as reuniões e atividades da entidade.

Me sinto muito feliz com este novo desafio” ressalta a nova vice-presidente do Sindicato Rural, Martha Santos Louzada