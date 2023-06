Nardon, do Real, o alegretense artilheiro da Série Prata

O alegretense Marcos Eduardo Bittencourt Nardon, aos 20 anos, já desponta no futsal gaúcho. Ele é o atual artilheiro do Campeonato Gaúcho Série Prata 2023. Nardon em duas partidas marcou 4 gols e ao lado do atleta Felipe Ajala Pilar da AFA, também com quatro gols dividem a artilharia da competição. Vale destacar, que a competição retorna no próximo final de semana e já realizou 10 partidas com 61 gols marcados.

Nardon iniciou no UJR, escolinha que tinha no CDC e em 2012, saiu de Alegrete e acabou jogando nas categorias de base da Associação Nova Prata de Esportes. Dois anos depois, retornou para Alegrete, onde passou pela Formação de Talentos, trabalhando com o treinador Christian Nogueira, disputou o Torneio da Primavera em 2014 pelo Flamenguinho. Em 2015, atuou pela AJS no estadual e numa campanha elogiada, a equipe acabou caindo na semifinal, comandada pelo treinador Eliseo Leal.

O alegretense alternou muito entre futebol de campo e salão. Tanto, que foi aprovado em avaliações pelo Novo Horizonte e Inter de Santa Maria no ano de 2015

Em 2016, Nardon jogou o JERGS pela Escola Demétrio Ribeiro e sagrou-se campeão estadual invicto, na etapa final realizada na cidade de Marau. No mesmo ano, o alegretense treinou com afinco visando o Efipan de 2017, mas na hora de inscrever o plantel rubronegro, acabou de suplente. “Deram mais oportunidade para os de fora do que nós da cidade”, desabafa o craque.

Quando abriu a franquia do Marítimo em Alegrete, Nardon jogou no futebol de campo, orientado pelos treinadores Alex Pereira, Felipe Ribeiro e Franklin Addor.

Em 2020, foi até Uruguaiana na peneira para jogar o gauchão Sub-17, mas com a pandemia ficou parado um bom tempo até ser liberada a prática de esportes.

Já em 2021, voltou a jogar futsal pelo Eliseo’s, disputou o Citadino Série C e levantou o título na terceirona, garantindo assim, vaga na série B em 2022. Novamente, campeão da segundona e vaga na Série A. “Tudo isso com uma equipe com média de 19 anos. Não estive presente em alguns jogos pois estava cumprindo o ano obrigatório no exército brasileiro e quase sempre estava de serviço nos dias dos jogos”, explica Nardon.

Foi então que recebeu o convite para jogar a Série Prata pelo Real. “Em 2022, cheguei a jogar alguns jogos. Mas o mesmo motivo sempre, estava de serviço nos dias de jogos”, reitera. Em 2023 no começo do ano já tinha cumprido o ano obrigatório do quartel e voltou a Uruguaiana na peneira Sub-20 da Uruguaianense, ele e mais três atletas foram aprovados. Mas as despesas com alojamento inviabilizaram os planos do atleta. Em março desse ano, Nardon foi até Bagé fazer testes para jogar a divisão de acesso. Em 4 dias de avaliação, foi aprovado, mas o time não correspondeu e ele acabou desistindo da oportunidade.

“Alegrete tem vários atletas bons. Era para ter um time na primeira divisão do futsal gaúcho, mas não tem apoio nenhum. Uma cidade desse tamanho não tem um ginásio com todos padrões para jogar um campeonato nível estadual”, protesta o filho do casal Marcos Antônio do Amaral Nardon e Ana Claudia Pinheiro Bittencourt.

Novamente o Real reforçou o convite e Nardon está integrando o plantel do Real na Série Prata 2023. “Estamos treinando desde o começo do ano, tanto parte física e tática. Em 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota”, explica.

“O Nardon é muito dedicado, esforçado e tem nos ajudado muito na competição. Vai crescer mais na competição”, destaca o treinador Dema Correa. “Apostamos no talento local. Ele é de muita entrega, é grupo e possui talento. Artilheiro nato”, entrega o presidente Gilson Barcelos.

Fotos: reprodução