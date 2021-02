Infraestrutura atua em diversas frentes nos bairros em Alegrete

Compartilhe















Várias obras estão sendo executadas na cidade pela Prefeitura de Alegrete para melhorar a vida das pessoas e garantir mais infraestrutura para o desenvolvimento do município. As obras executadas melhoram a integração de diversas áreas.

No bairro Vera Cruz, na rua Marcírio Rodrigues de Almeida, ocorreram instalações de luminárias de LED. No bairro Progresso, na rua Rincão dos poetas, 365, uma tampa de concreto de esgoto foi colocada. Já no Parque Rui Ramos, além de diversos reparos que ocorreram nas semanas anteriores, houve conserto da iluminação, devido a um surto de tensão, com trocas de contatora e dois relés. As obras também estão adiantadas na avenida Tiaraju e também está sendo realizada a recuperação da rua João Pedro Nunes, no bairro Ulisses Guimarães. Na rua das Palmeiras, no Capão do Angico, a Prefeitura está realizando embueiramento e outros serviços. Outros reparos também estão sendo feitos no bairro Gamino.

DPCOM